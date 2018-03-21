«Бавария» контактировала с Почеттино 

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич провёл предварительные переговоры с главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино касательно летнего назначения на пост наставника немецкого клуба.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своём «твиттере», шансы на успех в переговорах крайне малы, поскольку руководство «Тоттенхэма» не намерено расставаться с аргентинским специалистом.
Нынешний наставник «Баварии» Юпп Хайнкес, заменивший на посту главного тренера уволенного в сентябре 2017 года Карло Анчелотти, покинет свой пост в конце сезона.