Том и Джерри существуют: злобный грызун применил агрессивную тактику к коту

Грызун «Джерри» в очередной раз вышел из схватки с малазийским котом «Томом» победителем.

Очевидцы сняли на видео реальных Тома и Джерри в Малайзии, пишет Daily Mail.

Злобный грызун напал на кота и прыжками пытался запугать животное. Кот прогуливался во терассе, а, заглянув в сток, обнаружил там крысу. Грызун выполз и применил агрессивную тактику. Крыса яростно пищала и прыгала в сторону кота, заставляя того отступить.