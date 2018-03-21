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Том и Джерри существуют: злобный грызун применил агрессивную тактику к коту
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Том и Джерри существуют: злобный грызун применил агрессивную тактику к коту 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Грызун «Джерри» в очередной раз вышел из схватки с малазийским котом «Томом» победителем.
Очевидцы сняли на видео реальных Тома и Джерри в Малайзии, пишет Daily Mail.
Злобный грызун напал на кота и прыжками пытался запугать животное. Кот прогуливался во терассе, а, заглянув в сток, обнаружил там крысу. Грызун выполз и применил агрессивную тактику. Крыса яростно пищала и прыгала в сторону кота, заставляя того отступить.
Животное явно не намеревалось вступать в бой с грызуном, поэтому «Джерри» победил. Как это часто и бывало в сериях короткометражных мультфильмов, созданных американскими аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, о коте Томе и мышонке Джерри.
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