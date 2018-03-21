Галлас считает, что Азару и Куртуа пора уходить из «Челси» 

Бывший футболист «Челси» Вильям Галлас считает, что полузащитнику Эдену Азару и вратарю Тибо Куртуа пора сменить команду.
"Я считаю, что Азару и Куртуа пора сменить клуб. Уверен, «Челси» сможет достойно их заменить.
Иногда приходится принимать тяжелые решения. Лидеры команды хотят перейти в другой клуб. Возможно, они хотят попробовать свои силы в другом чемпионате. Может, из-за того, что уже все выиграли с нынешним клубом", — цитирует француза Goal.com.
Напомним, интерес к Азару и Куртуа проявляет мадридский "Реал".