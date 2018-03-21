Галлас считает, что Азару и Куртуа пора уходить из «Челси»

"Я считаю, что Азару и Куртуа пора сменить клуб. Уверен, «Челси» сможет достойно их заменить.

Иногда приходится принимать тяжелые решения. Лидеры команды хотят перейти в другой клуб. Возможно, они хотят попробовать свои силы в другом чемпионате. Может, из-за того, что уже все выиграли с нынешним клубом", — цитирует француза Goal.com.