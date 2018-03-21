В новосибирском баре «Ухо и Медведь» посетитель застрелил начальника охраны, требовавшего снять куртку

Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело по факту стрельбы в помещении развлекательного заведения. В итоге смертельное ранение получил руководитель службы безопасности караоке-бара. Выстрелу предшествовала ссора охранника с клиентом, который не снял верхнюю одежду.

Следователи ведут работу по установлению личности предполагаемого убийцы, сообщает

официальный сайт

По данным начатого расследования, ночью 21 марта злоумышленник находился в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь», расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска. В ходе внезапно возникшей ссоры он произвел выстрел из пистолета в голову 42-летнего охранника заведения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

Произошедшее квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», погибшим оказался начальник охраны караоке-бара Константин Харькин. Он вместе с еще одним охранником дежурил в баре, когда туда вошли семь пьяных клиентов. Один из них не снимал куртку, что и стало причиной конфликта, сообщается в группе

"АСТ-54"

в соцсети «ВКонтакте».

"Слово за слово, они всемером кинулись на них двоих. В процессе потасовки Костю прижали к бару, и кто-то подбежал и в упор в висок выстрелил ему из травмата. Потом все убежали, приехала скорая", — рассказал очевидец.

Судя по страничке

Константина Харькина в соцсети, он был уверенным в себе человеком, гордился своим русским происхождением и разделял «державные» патриотические взгляды. На стене мужчина разместил реваншистский ролик «Я устал извиняться за то, что я русский».

Судя по фотографиям в социальных сетях, Харькин был ветераном боевых действий и, вероятно, воевал на Северном Кавказе. Последний статус на его страничке выглядит воинственно: «Проблема, на которую вы забили *** (болт), попытается вернуться. Если что — бейте ей по яйцам!»

"Человек войну прошел! А его какой-то пьяный упырь из травмата застрелил!" — пишут шокированные интернет-пользователи.

"Хороший он был человек, добрый очень, душевный. С виду суровый дядька, а на самом деле… — сокрушается знакомая погибшего Екатерина Попова

"Мы работали вместе, — говорит про Константина Рустам Абдулхаков. — Он был очень добрый и искренний, всегда на позитиве. Для меня он был как батя и друг в одном лице — в случае чего подправит, даст дельный совет".

Абдулхаков несколько лет назад работал в баре су-шефом, пишет

По его словам, Константина «все знали и уважали». «Как профессионал своего дела, он не позволял себе переходить на личности, грубить, сохранял спокойствие. Он всегда был за мирное решение проблем, поэтому для меня эта история — шок», — добавил бывший коллега убитого.

Это уже не первое убийство за год в новосибирских караоке-барах. 4 августа 2017 года в Soloway vocal bar, расположенном в доме N22 на Красном проспекте, избили до смерти 35-летнего посетителя Максима Грунина. Когда потерпевший уже уходил из питейного заведения, с ним поссорились двое других мужчин. Они нанесли Максиму побои прямо у барной стойки. Грунин потерял сознание и был доставлен в больницу. Через несколько дней он скончался.