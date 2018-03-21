Как на запасных «Краснодара» повлиял вылет из Лиги Европы

Коротко о том, что резервисты «Краснодара» Игоря Шалимова ругают зря. Или не за то.

Идиллическая картина «Краснодара», сотканная из качества футбола, созданной городской футбольной империи и красочных хвалебных слов из телевизора, обычно дополняется атмосферой в раздевалке. С критикой и обвинениями тренеров «Краснодара» догоняли только после разрыва контракта, вокруг Игоря Шалимова тоже создали позитивный фон. Под критику от своих игроков Шалимов попал лишь однажды — когда проиграл «Зениту» , а Виктор Классон мягко наехал на коуча за однообразность стиля. Хотя по тактическим ходам Шалимова видно, что менять стиль он готов, так что претензии Классона должны лететь в кабинет выше.

Чтобы шума было меньше, Андрей Иван раскритиковал тренерский штаб «Краснодара» подальше от дома, в лагере сборной Румынии (как видим, шума от этого меньше не было). «Не знаю, как объяснить сложившуюся ситуацию. Весь сезон „Краснодар“ использует лишь 13 игроков. Не знаю, что мне нужно делать, чтобы играть», — сказал Иван. Причём из Румынии «Краснодар» прессовали и раньше — тренер сборной Румынии Космин Контра уже высказывал недовольство игровым временем Ивана в клубе. Дипломатичная критика всё-таки не удалась: не называя Шалимова, румын описал стиль работы Шалимова как серьёзный тренерский недостаток.

Однако Иван явно ищет мишень для критики не там. Игорь Шалимов как раз умеет проводить ротацию, возводя в статус ключевых только 3-4 игроков «Краснодара», по одному в каждой линии. Прошлый сезон, когда Шалимов совмещал чемпионат с Лигой Европы, и плотный отрезок летом 2017-го подтверждают тезис. В августе «Краснодар» отыграл восемь матчей во всех турнирах, получая максимум три дня на подготовку к следующему матчу, и вот как менялся стартовый состав на дистанции:

3 августа, «Люнгбю» (здесь будет правильно указать весь старт целиком): Синицын — Ристич, Гранквист, Мартынович, Рамирес — Шишкин, Каборе — Вандерсон, Перейра, Мамаев — Классон. 6 августа, «Урал» : выходят Петров, Газинский, Подберёзкин и Жоаозиньо. 10 августа, «Ахмат»: выходят Перейра, Игнатьев и Вандерсон. 13 августа, «Амкар»: выходят Сафонов, Янбаев, Ристич и Жоаозиньо. 17 августа, «Црвена Звезда»: выходят Синицын, Рамирес, Петров, Мамаев и Вандерсон. 20 августа, «Ростов»: выходит Жигулёв. 24 августа, ответка со «Звездой»: выходят Каборе, Вандерсон и Смолов. 27 августа, «Динамо»: выходят Шишкин, Перейра и Подберёзкин.

Отрезок показателен для оценки ротации состава Шалимовым — мы же хотим докопаться до истины? Из большой обоймы игроков всего трое являлись для «Краснодара» незаменимыми в плотном графике — Гранквист, Мартынович и Классон (плюс, возможно, Смолов, если бы не был травмирован). При насыщенном календаре Шалимов вообще не повторял стартовый состав и задействовал 20 игроков. Как-то далеко от 13. Фактчекинг Иван проваливает.

Дело не в слабой ротации Шалимова, а в несоответствии трансферной политики «Краснодара» с циклом жизни команды. Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин , уже покинув клуб, подчёркивал, что состав клуба фактически был разделён на «игроков настоящего» и «игроков будущего». Среди «будущего» Зинин выделял Классона, Рамиреса, Вандерсона, Ристича, Грицаенко, краснодарскую молодёжь и Ивана. Из них безоговорочно выиграл конкуренцию только Виктор Классон, уже один из сильнейших игроков РФПЛ по качеству. Остальные выпали из основной обоймы по разным причинам — «лимитная позиция» (Рамирес, Ристич), проигрышная конкуренция (Грицаенко, Иван), слабая адаптация к стилю Премьер-Лиги (Вандерсон).

«Краснодар» провёл действительно мощную трансферную политику и зимой, и летом: трансфер Классона включу в пятёрку лучших кадровых решений РФПЛ в 2017-м, быстро адаптировался к скоростям лиги Рамирес, за Иваном охотились в Европе, а Ристич при своём достойном уровне готов бросить вызов Понтусу Вернблуму и сменить 7 позиций за матч. Но когда у команды нет прямой путёвки в еврокубки, такой подход рискован. Подход с двумя составами явно был сформирован под плотный календарь и Лигу Европы, куда «Краснодар» попадал три года подряд.

Вылет из еврокубков повлиял на резерв гораздо больше, чем на финансовое положение клуба или настроение основы — игровое время резервистов резко сократилось. История Михайло Ристича показательна. Серб, способный утюжить всё поле (без шуток), много играл при плотном календаре, а после вылета из Кубка России — ещё одного турнира, где можно дать практику игрокам обоймы, — сыграл всего однажды, против ЦСКА. И зимой смылся в аренду в пражскую «Спарту», где его видели в основе, а не затыкающим несуществующие дыры.