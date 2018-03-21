Сигурдарсон — лучший игрок «Ростова» в матче с «Арсеналом»

Победителем стал нападающий Бьорн Сигурдарсон , на счету которого голевая передача.

В нынешнем сезоне Сигурдарсон провел за «Ростов» три матча. Состав желто-синих футболист пополнил в январе.