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Сигурдарсон — лучший игрок «Ростова» в матче с «Арсеналом»
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Сигурдарсон — лучший игрок «Ростова» в матче с «Арсеналом» 

Советский спорт 6 часов назад
Победителем стал нападающий Бьорн Сигурдарсон, на счету которого голевая передача.
В нынешнем сезоне Сигурдарсон провел за «Ростов» три матча. Состав желто-синих футболист пополнил в январе.
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