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Лаврову подарили в Токио на день рождения торт в виде футбольного мяча
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Лаврову подарили в Токио на день рождения торт в виде футбольного мяча 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит свой день рождения в Токио, где находится с рабочим визитом. Российскому министру исполнилось в среду 68 лет.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, глава внешнеполитического ведомства Японии Таро Коно «тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча». Лавров в долгу не остался и подарил японскому министру официальный мяч чемпионата мира, который пройдет летом в России.
Лавров известен своей любовью к футболу. Глава дипведомства России болеет за московский клуб «Спартак» и, по его собственным словам, старается хотя бы раз в неделю играть в футбол.
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