Нойер навестил сборную Германии в Дюссельдорфе

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер , продолжающий восстанавливаться после травмы, посетил сборную Германии, которая проводит сбор в Дюссельдорфе. Как сообщает официальный Твиттер немецкой сборной, 31-летний голкипер навестил партнеров по команде в отеле.

Нойер не выходил на поле с сентября 2017 года, однако рассчитывает попасть в сборную Германии на ЧМ-2018.

Look who popped by the team hotel for a visit 👀 @Manuel_Neuer 😍🇩🇪 pic.twitter.com/fLfHBTWFGf

— Germany (@DFB_Team_EN) 20 марта 2018 г.