Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рискует пропустить чемпионат мира

Выздоровление вратаря сборной Германии и «Баварии» Мануэля Нойера затягивается. Голкипер чемпионов последний раз выходил на поле в сентябре и еще не восстановился.

Сам Мануэль не теряет надежды попасть на чемпионат мира и быть основным вратарем сборной Германии. Но за три месяца до начала первенства Нойер еще не приступил к полноценным тренировкам. Шансы Мануэля на поездку в России уменьшаются с каждым днем. Обеспокоенность в связи с состоянием Нойера выразил бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан. «Я сомневаюсь в перспективах Нойера, — приводит слова Кана „Спорт-Экспресс“. — Ситуация с ним очень нестабильна, а до начала чемпионата мира всего три месяца. Это может привести к неприятным последствиям».

При этом потеря Нойера не станет для немцев серьезной проблемой. Сборная Германии имеет в распоряжении нескольких очень сильных вратарей — Марка-Андре тер Стегена ("Барселона"), Бернда Лено ("Байер"), Кевина Траппа ("Пари Сен-Жермен"). В прошлом году отсутствие Нойера не помешало сборной Германии выиграть Кубок конфедераций.