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Коукалова: многие люди отвернулись от меня. Этот опыт причинил мне сильную боль
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Коукалова: многие люди отвернулись от меня. Этот опыт причинил мне сильную боль 

Чемпионат.com 6 часов назад
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о травме ноги и конфликте с тренерами из-за пропуска Олимпиады.
«Окончательное решение по Играм принималось в последние недели прошлого года. Я не видела свет в конце туннеля. Мои ноги сильно болели, участие было невозможным. Организм сказал, что он хочет покоя. Когда поняла, что не способна готовиться на 100%, не имело рассматривать себя как спортсмена.
Весной я была здоровой, чувствовала себя превосходно, с нетерпением ждала Олимпиады, была готова выложить на 200%. Но затем состояние стало ухудшаться. На весеннем сборе была очень уставшей. Были положительные моменты, но мне становилось хуже. После отдыха организм снова уставал и отказывался работать.
Меня опечалили реакция некоторых людей. Они отвернулись от меня — те люди, о которых я думала, что они заботятся обо мне. Но, видимо, они заботились только до того момента, пока я выступала успешно. Это был очень болезненный опыт, он причинил мне сильную боль, и она до сих пор во мне.
Я говорю не только о команде, но и о других людях. Как будто я вещь, которую убрали в сторону, когда она перестала работать. Но, наверное, мне был нужен такой опыт, чтобы чему-то научиться.
Во-первых, мне хотелось бы сказать, что я многим обязана Ондржею Рыбаржу. Он отличный тренер. Есть множество тренеров, которые могут работать с одним спортсменов, но тренеров, которые воспитывают успешное поколение, — единицы. Но сейчас у нас минимальный контакт.
Врачи говорят, что тело не справилось со сменой лыжной техники. После этого возникла проблема с ахиллом. Эксперты говорят, что единственный способ лечения — предоставить организму долгий отдых, что с этим можно справиться, если быть терпеливым. Однако комнаде и тренерам не понравилось, что у меня свободное время во время олимпийского сезона
Олимпиада ускользала, но я не могла ничего сделать — на самом деле. Неожиданно я поняла, что они видят во мне предателя. Но что я могла сделать? Я сказала: «Извините, не могу ничего сделать. Это хроническая травма», — цитирует Коукалову журнал GLANC.
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