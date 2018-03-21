Адриано: «Лучше играть на пляже, чем на поле в Казани»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано отметил, что надолго запомнит матч 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

— У вас в сториз регулярно появляются пейзажи русской зимы. В этом году она затянулась, не так ли?

— Да. Устал уже, честно говоря. Даже забыл, когда мне в последний раз было в России жарко.

— Каким словом охарактеризуете поле в Казани?

— Русского слова не подберу, это точно! Вообще такие поляны были в моем детстве. На улицах Порту-Алегри мы бегали на чем-то похожем. А в Казани на таком покрытии игрался матч чемпионата России, это удивительно.

— Сравните поле в Казани с бразильским пляжем?

— На пляже лучше, поверьте! Но я не хочу ругать работников стадиона, понимаю, что они стараются, просто здесь очень суровый климат, совсем не такой, как в Бразилии. Погода мешает. У клуба может быть хорошая инфраструктура, но плохой газон.

— Самый экстремальный матч в вашей карьере?

— Вспоминаются последние матчи — в Казани с «Рубином» и против «Локомотива». Первый из-за поля и мороза, а второй из-за снега. Газон-то там был еще ничего, но вот снег буквально завалил нас! А минус 15 в Казани я еще буду долго помнить.

Адриано: «Очень рад, что сейчас играю на максимуме»