Роскомнадзор оформил почти 240 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018

«В целях обеспечения радиочастотным спектром участников и организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Роскомнадзор к середине марта выдал 239 разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за период с 1 по 16 марта ведомством оформлено 106 разрешений.

«При этом, большая часть разрешений (80) выдана компании-вещателю HBS, использующей радиочастотный спектр для организации подвижной радиосвязи, беспроводного доступа и телеуправления камерами. Компании «Спорт Продюсерс» выдано 11 разрешений для использования беспроводной системы внутренней связи. Кроме того, 11 разрешений получил оргкомитет чемпионата для организации беспроводного доступа и использования радиомикрофонов, три разрешения выдано оператору подвижной радиосвязи (ООО «НЦИ») и одно разрешение получил ГБУ КК «Фишт» для организации служебной внутренней радиосвязи», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что для получения разрешений на использование радиочастот в рамках подготовки к чемпионату мира действует упрощенный порядок. Так, подача заявки осуществляется в режиме онлайн через личный кабинет заявителя на специальном портале оргкомитета чемпионата — Spectrum Order Portal. Далее заявка рассматривается радиочастотной службой и Роскомнадзором. Статус заявки можно отследить в личном кабинете заявителя. Разрешения также оформляются и направляются в оргкомитет в электронном виде.