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Артем Дзюба: Когда узнал о травме Кокорина, не спал всю ночь
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Артем Дзюба: Когда узнал о травме Кокорина, не спал всю ночь 

Советский спорт 6 часов назад
«Мы с ним очень сильно сдружились, постоянно на связи, постоянно сейчас переписываемся. Я когда узнал ситуацию… узнал ночью о его травме… не мог уснуть, всю ночь не спал, очень сильно переживал. Понимаю, что очень сложный у него период, но я верю, что он вернется еще сильнее, еще круче. Я считаю, он в России номер один абсолютно», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Напомним, Кокорин получил травму 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг» (1:1). Из-за повреждения нападающий был заменен на восьмой минуте. На следующий день после игры футболисту диагностировали разрыв крестообразных связок колена.
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