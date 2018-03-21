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В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ забронировано более трети мест
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В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ забронировано более трети мест 

Российская Газета 6 часов назад
В бесплатных поездах, организованных на период проведения Чемпионата мира по футболу для перевозки болельщиков, более трети мест забронировано, сообщает РЖД.
Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам. График их движения проработан РЖД совместно «Транспортной дирекцией-2018».
Наиболее популярными у болельщиков на данный момент являются не только маршруты Москва-Петербург, Москва-Казань, как это было в прошлом году на Кубок Конфедерации, но и Москва-Саранск, Самара-Саранск. Они удобны для тех, кто не хочет останавливаться в гостинице, а решил сразу после матча уехать. Еще популярен поезд Москва-Адлер. Кроме того, поезда «Ласточка» и «Стриж» будут бесплатно перевозить болельщиков на направлению Москва-Нижний Новгород, отмечается в сообщении РЖД.
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