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Футболист «Ювентуса» Дибала может перейти в «Атлетико» за 120 млн евро
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Футболист «Ювентуса» Дибала может перейти в «Атлетико» за 120 млн евро 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» проявляет интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале. Испанская команда уже начала переговоры с 24-летним форвардом и планирует завершить сделку в летнее трансферное окно.
Сумма, которую «Атлетико» предлагает «Ювентусу» за Дибалу, составляет 120 миллионов евро, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на испанское издание Sport.es. Отмечается, что нападающим также интересуются французский «Пари Сен-Жермен» и английский "Манчестер Юнайтед". Однако аргентинец отдает предпочтение «Атлетико», который тренирует его соотечественник Диего Симеоне. Ранее сообщалось, что Дибала провел встречу с ним встречу и обсудил возможный переход.
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