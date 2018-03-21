Арктические зимние игры: Ямал лидирует по «золотым»

После второго соревновательного дня на Арктических зимних играх в ямальской копилке набралось уже 16 золотых, 17 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Команда сейчас лидирует по количеству «золота». По сумме завоеванных наград наша команда находится на втором месте турнирной таблицы. На первой строчке с отрывом в пять медалей находится канадский Юкон. Во вторник, 20 марта, напомним, разница между североамериканским и ямальским временем 12 часов, биатлонисты завоевали шесть медалей, в том числе четыре золотых. В биатлоне на снегоступах выиграли восемь наград, где «золота» и «серебра» было поровну. В этих двух видах спортсмены представляют СДЮСШОР имени Татьяны Ахатовой из Лабытнанги.

В арктическом многоборье первое серебро на счету Дарьи Вокуевой, которая в тройном прыжке улетела на 7 метров и 66 сантиметров. В футзале новоуренгойские футболисты отыграли две победные встречи. За свои ракетки взялись и участники по настольному теннису. Свои партии ямальцы завершили с уверенной победой.

Напомним, что команда «Ямал» представлена 70 спортсменами, которые выступают в девяти видах из 19 возможных. Впереди еще четыре игровых дня.