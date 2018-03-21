Женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска ищет спонсоров

Ижевск. Удмуртия. Женская футбольная команда «Торпедо» из Ижевска ищет спонсоров и фаундеров. Об этом говорится в пресс-релизе клуба.

Любая компания или болельщик может стать партнером ЖФК «Торпедо» Ижевск, приобретя один из партнёрских или спонсорских пакетов: от 5 до 500 тыс. рублей. Все пакеты можно подробно изучить по ссылке https://clck.ru/Cx9wn

«Когда мы обыграем в финале Лиги чемпионов «Барселону», вы будете знать, что поверили в нашу команду ещё до того, как это стало мейнстримом… Просто поддержите клуб любым из способов!» — отметила креативный директор клуба Татьяна Равилова.

Напомним, что скромный по меркам элитного дивизиона футбольный клуб «Торпедо» уже обращался к помощи краудфандинговой площадки во время сбора средств на поездку в Краснодарский край для участия в финальном этапе Первого дивизиона.

Наша справка:

В составе ЖФК «Торпедо» 18 квалифицированных спортсменок, из которых несколько иностранных легионеров. Начав три года назад во второй лиге, в сезоне 2018 команда дебютирует в Высшем дивизионе, где сыграет с такими грандами как ЦСКА, Локомотив, «Рязань-ВДВ», «Звезда-2005», «Чертаново», «Кубаночка».