Мэйвезер предлагает Роналду завершить карьеру в «Ньюкасле»

Знаменитый американский боксер-профессионал Флойд Мэйвезер может стать обладателем пакета акций английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». При этом многократный чемпион мира мечтает, что именно в стане «сорок» завершит карьеру его приятель португальский футболист Криштиану Роналду

"С Криштиану Роналду мы уже давно дружим, и он мог бы даже завершить карьеру в «Ньюкасле», — сказал Мэйвезер-младший журналистам испанской газеты Marca. При этом с возможными инвестициями в британский клуб он окончательного решения пока не принял.

"Я всегда ищу новые возможности для бизнеса, — признается самый богатый в мире боксер. — Я люблю все виды спорта, но при инвестировании думаю головой, а не сердцем. Инвестиции по зову сердца — самый быстрый способ потерять деньги".

"Я люблю «Ньюкасл», в этом городе люди умеют праздновать так, как никто в мире. В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они хорошие ребята. Но я хочу сказать, что инвестирую только тогда, когда кто-то предложит бизнес-план, мои люди изучат его и скажут, можно ли на нем заработать", — признался Мэйвезер.