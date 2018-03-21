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Мэйвезер предлагает Роналду завершить карьеру в «Ньюкасле»
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Мэйвезер предлагает Роналду завершить карьеру в «Ньюкасле» 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитый американский боксер-профессионал Флойд Мэйвезер может стать обладателем пакета акций английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». При этом многократный чемпион мира мечтает, что именно в стане «сорок» завершит карьеру его приятель португальский футболист Криштиану Роналду.
"С Криштиану Роналду мы уже давно дружим, и он мог бы даже завершить карьеру в «Ньюкасле», — сказал Мэйвезер-младший журналистам испанской газеты Marca. При этом с возможными инвестициями в британский клуб он окончательного решения пока не принял.
"Я всегда ищу новые возможности для бизнеса, — признается самый богатый в мире боксер. — Я люблю все виды спорта, но при инвестировании думаю головой, а не сердцем. Инвестиции по зову сердца — самый быстрый способ потерять деньги".
"Я люблю «Ньюкасл», в этом городе люди умеют праздновать так, как никто в мире. В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они хорошие ребята. Но я хочу сказать, что инвестирую только тогда, когда кто-то предложит бизнес-план, мои люди изучат его и скажут, можно ли на нем заработать", — признался Мэйвезер.
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