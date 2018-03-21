Артем Дзюба: «Шероховатостей в отношениях с Черчесовым нет»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» выразил уверенность в том, что ему по силам помочь сборной России как на поле, так и за его пределами. Форвард отметил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

— Не кажется ли вам, что травма Кокорина не оставляет шансов Черчесову и вы должны быть вызваны в сборную?

— Считаю, что я в силах помочь сборной. Всячески — и в коллективе, и на поле. Но это уже зависит не от меня, а от главного тренера — захочет или не захочет.

— Сможет Черчесов переступить через шероховатости в ваших личных отношениях и позвать вас?

— Я считаю, как таковых шероховатостей нет, мы в лицо друг другу смотрели, нормально в принципе разошлись. Должно быть профессиональное отношение. Он главный тренер, он главный, он решает. А мы футболисты должны стараться выполнять установку тренера, поэтому я готов выполнять и быть механизмом, каким-то звеном, которым он меня видит. Я готов играть в сборной, но тренер в любом случае будет решать, это его прерогатива.