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Тренер сборной России Черчесов оценил траву в «Лужниках»
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Тренер сборной России Черчесов оценил траву в «Лужниках» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тренер сборной России Станислав Черчесов оценил газон на стадионе «Лужники» перед товарищеским матчем с командой Бразилии.
"На сегодня поле в «Лужниках» одно из лучших, респект работникам стадиона — поле в великолепном состоянии. В Химках нам все сделали, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Но в «Лужниках» никто не играл, поэтому оно на сегодня одно из лучших для этого времени года. Это создает хорошее настроение и мне на бровке, и футболистам тоже", — цитирует Черчесова ТАСС.
23 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Бразилии на стадионе «Лужники» в Москве.
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