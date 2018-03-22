Тренер сборной России Черчесов оценил траву в «Лужниках» 

Тренер сборной России Станислав Черчесов оценил газон на стадионе «Лужники» перед товарищеским матчем с командой Бразилии.
"На сегодня поле в «Лужниках» одно из лучших, респект работникам стадиона — поле в великолепном состоянии. В Химках нам все сделали, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Но в «Лужниках» никто не играл, поэтому оно на сегодня одно из лучших для этого времени года. Это создает хорошее настроение и мне на бровке, и футболистам тоже", — цитирует Черчесова ТАСС.
23 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Бразилии на стадионе «Лужники» в Москве.