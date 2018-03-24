Донецкие парни приложили ногу к истории

Контрольный матч в Москве 23 марта, в котором сборная Россия принимала Бразилию, привлекал пристальное внимание публики сразу по нескольким причинам. Чемпионат мира уже, можно сказать, на носу. Россия впервые в истории готовится принять главное футбольное событие планеты, и все, что связано с подготовкой к состязаниям, моментально попадает под микроскоп мировой общественности. Что касается участия сборной Бразилии, то об этом можно было бы сходу книгу написать. Но не нужно. Просто Бразилия, просто недосягаемая, но манящая высота пяти чемпионств, просто каждый шаг — строка в истории.

Надо сказать, что статистика встреч сборных Бразилии и России (считая и СССР) хмурилась и не намекала даже, а пальцем указывала на фаворита встречи. Это было 14 пересечение россиян (и советских граждан) с бразильцами. До того, нашим удалось выиграть лишь два раза и трижды свести матчи вничью. Собственно, почему до того? После того тоже, только бразильцы вписали себе еще одну победу, теперь они 9 раз показали, что сильнее.

Причем, проигрыш с убедительным счетом 3:0 стал еще и не самым худшим для хозяев поля исходом. Цифры легко могли соответствовать количеству мировых чемпионств в копилках соперников.

Примечательный факт, две победы над Бразилией случились еще в бытность сборной СССР. Причем, однажды латиноамериканцы уступили в Монреале (1976) и еще раз у себя дома в Рио-де-Жайнеро (1980). На собственной площадке обыграть «селесао» нашим не удавалось никогда. Лучшим домашним итогом противостояния стала московская ничья 2:2 в товарищеском матче 1996 года.

И вот, спрашивается, что должно было случиться в не самый жаркий мартовский вечер 2018 года на стадионе «Лужники», чтобы выиграла Россия? Или хотя бы не проиграла? Наверное, должно было случиться футбольное чудо, но 23 марта включился тумблер жесткого материализма. Спокойно, умиротворенно даже и чуть-чуть лениво, бразильцы доказали свое преимущество. После матча, когда по старинной традиции российские футболисты пробегали мимо журналистов, делая вид, что в упор не наблюдают привидений с камерами и диктофонами, внимание Федора Смолова удалось-таки привлечь окликом, мол, хоть ты подойди поговорить, а то все прошли мимо, никто слова не сказал. «Так, а никто и не играл», — грустно пошутил в ответ игрок.

Сборная России находится в стадии формирования, причем, довольно ранней, судя по кондициям. Главному тренеру Станиславу Черчесову есть над чем работать. Его бразильский коллега Тите, конечно, тоже ломает голову над составом, прикидывает, экспериментируют. Но, откровенно говоря, уровень исходного материала для строительства сборной, способной на ЧМ-2018 ухватиться рукою дерзновенной за футбольный венец, у него абсолютно иного качества. Кроме того, Тите предстоит из сотен талантливых бразильских исполнителей составить всего одну команду. Такую проблему, разумеется, лучше иметь, чем не иметь.

Особой изюминкой, даже пригоршней изюма, матча Россия-Бразилия в Москве, стало наличие в команде гостей полудюжины игроков, так или иначе представляющих самую бразильскую команду Европы последних лет — «Шахтер». Тайсон, Фред и примкнувший к ним буквально перед матчем по экстренному вызову тренерского штаба, а потому даже и не попавший в программку к игре, Исмаили, и сейчас представляют оранжево-черных. Фернандиньо, Дуглас Коста и Виллиан теперь уже находятся в виртуальном зале славы «горняков», а играют за «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Челси» соответственно. Последние трое — самые натуральные действующие звезды мирового уровня.

Перед игрой Фернандиньо, беседуя с представителем издания Ukraina.ru, высказал опасение по поводу качества газона «Лужников». Мол, трава излишне высока, что не на пользу техничным бразильцам. Зря волновался. Вот ему московский газон точно не помешал. Эту игру Фернандиньо провел на скамейке запасных.

После матча я стал ему шутливо пенять, мол, пришел специально посмотреть на его игру и что в результате? Ферна сверкнул белозубой улыбкой: «Спокойно, мой друг, сегодня я отдыхаю». Судя по всему, Тите настолько уверен в Фернандиньо, что не считает нужным устраивать тому дополнительные проверки. Всяко, конечно, в футболе случается, но в данном случае не сомневаюсь, что бывшего вице-капитана «Шахтера» мы увидим в футболке сборной Бразилии на будущей неделе в матче с немцами. Германия для пятикратных чемпионов мира — соперник куда более принципиальный, чем Россия, при всем к ней уважении.

Не увидели мы на поле «Лужников» еще одного «горняка». Исмаили был впервые приглашен в национальную команду, что называется, по необходимости. Травма у Алекса Сандро заставила Тите искать запасные варианты. Полагаю, Исмаили и не надеялся сразу на дебют. Для него само присутствие в составе сборной Бразилии сродни сладкому сну. Исма и выглядит сейчас слегка пришибленным внезапно свалившимся на него счастьем.

Остальные слушатели и выпускники высшей донецко-бразильской футбольной школы показали себя вполне симпатично. Внесли по ложке, а кто и по две-три, соленого трудового пота в чан общей победы.

Фред и Тайсон вышли на 80 минуте. Конечно, не так много им было отведено времени для совершения подвигов, в которых, к тому же, и особой нужды не было. Бразилия уже вела с преимуществом в три мяча и уверенно, играючи катила тачку матча к логическому завершению. Но парни ничего не испортили, действовали лихо и квалифицированно. Как там и были.

Кстати, Тайсон сменил лучшего, как по мне, игрока матча Виллиана. Последнему я свое мнение высказал в подтрибунном помещении после финального свистка. Вилли стал хихикать и просил не подначивать. Имея в виду, надо полагать, момент, когда во втором тайме он едва не привез гол в свои ворота. Самокритичный какой, верно? И востребованный. Мало кто так много общался с прессой, подводя итоги встречи, как он. Говорил Виллиан на португальском, английском, русском. Солидный футбольный джентльмен, никак иначе. Сказал ему, что жду на Чемпионате мира. Вилли обещал подумать. В Москве бразильцы следующий раз выступят 22 июня на стадионе «Спартака» , будут биться с сербами.

Что касается символизма замены Вилллиана на Тайсона, то здесь, конечно, можно было бы написать нечто пафосное: «Настоящее „Шахтера“ пришло на смену его не такому уж плохому прошлому». Прямо так и вижу, как Тите спрашивает у ассистента: «Тайсон же из „Шахтера“? И Виллиан в „Шахтере“ играл, правильно? Надо одного на другого поменять, а Мармазов напишет о преемственности поколений. Он же в „Шахтере“ работал?» Шутка, разумеется. В данном случае один очень приличный бразильский игрок сменил другого, прямо скажем, крутого и тоже бразильского игрока.

Третий мяч в ворота сборной России влетел после голевой передачи Виллиана. Шикарный вышел навес с его приписного правого фланга, Паулиньо из «Барселоны» замкнул передачу головой. Убийство в чисто английском стиле. Первый гол был замешан в комбинации, которую замутили Дуглас Коста и опять-таки Виллиан. Здесь разящий удар нанес Миранда из миланского «Интера». Ну, а второй мяч заколотил с пенальти барселонец Коутиньо. В странной последовательности, скажете, перечислены голы? А по вкладу в них донецких бразильцев.

О Дугласе Косте замолвить слово надо непременно. Прекрасно помню, как Мирча Луческу представлял его прессе в качестве игрока «Шахтера». Было это в знаменитом «итальянском дворике» на 4 этаже базы донецкого клуба в послеке Кирша под Донецком. Позже, в 2014 году, в этот зал с фонтаном и садом прилетел украинский снаряд и существенно трансформировал интерьер. Но кто мог такое предположить в 2010 году? Тогда Луческу погладил Дугласа по его коротко стриженой голове и сказал: «Просто еще один ребенок пришел». Мистер ценил бразильские таланты и умел из трудных детей трущоб растить больших игроков. Футбол. Товарищеский матч. Россия — Бразилия

Коста очень одарен, в некоторых случаях кажется даже, что он футбольный гений. Но характер сложный, колючий. Он у него и во взгляде читается. С Дугласом Костой связана и самая безобразная сцена с участием бразильца и Луческу во всей истории «Шахтера». Тренер ведь им был отцом. Умышленно пишу не «как отец». Именно отцом. Опекал, учил, воспитывал, обтесывал, вызывая тем немалую ревность и раздражение у представителей прочих этнических групп в коллективе. И бразильцы, неуправляемые во всех прочих случаях, относились к Мистеру с почтением. Не говоря о том, что они давали результат.

В 2011 году «Шахтер» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге в групповом матче Лиги чемпионов 1:0. Луческу был зол и обескуражен. Но бразильцы — легкие ребята. Они очень быстро забывают плохое, начинают ржать и танцевать самбу буквально через несколько минут после неприятностей. Вот и Коста в раздевалке позволил себе излишнюю веселость поражения. Мирча на него наорал. А тот в ответ швырнул в тренера бутылку с водой. Шоковая ситуация, если честно.

Вообразите, позже Луческу сказал, что жутко сожалеет об этом эпизоде, в котором винит себя. Для многих такая трактовка немыслима, солгаситесь. А Мистер поясняет так, он-де старше, должен быть мудрее и сдержанней, не доводить игрока до подобных телодвижений. Дуглас Коста после этого эксцесса еще 4 года играл в «Шахтере» и только в 2015 году ушел в «Баварию». Теперь блистает в «Ювентусе».

Этот эпизод для того приведен, что было ясно, до чего сложны и тверды алмазы, из которых гранятся бразильские бриллианты. Сегодня у Дугласа Косты от безбашенного юного футбольного шоумена, настырно тянущего на себя все командное одеяло зрительского внимания, осталась его виртуозная техника и нестандартные игровые решения. Но к ним добавилась житейская опытность, солидность и взвешенность в поступках. Высочайшего уровня исполнитель, вы о нем еще услышите и неоднократно. Дугласу всего-то 27.

Немножко поговорили с ним после игры. Мол, как дела, да что в «Ювентусе»? Коста всем доволен, пользуется успехов. А чего ему не пользоваться? Вычитал, что его трансферная стоимость нынче от 35 до 40 миллионов евро. «Ладно, — говорю Дугласу, — „Ювентус“, „Бавария“ — это все хорошо. Но, согласись, в „Шахтере“-то было лучше. Крутая у нас была команда». «Конечно, лучше!» — отказывается спорить бразилец и улыбается своей фирменной улыбкой, когда не понимаешь, хочет он тебя обнять или кадык вырвать. В этом случае обнялись на прощание, похлопали друг друга по плечам и пожелали успехов.

Страница футбольной истории перелистнулась. Парни с донецкой строкой в биографии приложили к ней руку, точнее, в этом случае, ногу, конечно. Матч Россия — Бразилия 23 марта 2018 года отправился в сборники статистки, архивы, чертоги болельщицкой памяти. Бразильцы той же ночью улетели в Берлин. Сборная России засобиралась в Санкт-Петербург, куда подъедут следующие экзаменаторы — французы. Вот в этой сборной никто из «Шахтера» не играет… И вообще, это будет уже совсем иная история.