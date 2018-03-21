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Исмаили: бразильские игроки «Шахтёра» помогут мне адаптироваться в сборной
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Исмаили: бразильские игроки «Шахтёра» помогут мне адаптироваться в сборной 

Чемпионат.com 5 часов назад
Защитник донецкого «Шахтёра» Исмаили прокомментировал вызов в сборную Бразилии в связи с травмой Алекса Сандро.
«Это был большой сюрприз. Я тренировался, когда получил эту великолепную новость. Увы, это стало возможно из-за травмы партнёра, но я счастлив получить такую возможность. Я из маленького города в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Если что-то подобное случается, то люди быстро узнают. Я получил уже множество сообщений. В сборной Бразилии огромная конкуренция среди крайних защитников. Это уникальный момент для меня. Я в 19 лет уехал из Бразилии в Португалию. Потом перешёл в «Шахтёр», в котором играю до сих пор. Я люблю атаковать, это лучшая возможность обороняться. Мне больше свойственны защитные навыки, но я стараюсь поддерживать нападение. В сборной хватает игроков, поигравших в «Шахтёре», они помогут мне адаптироваться», — сказал Исмаили в интервью YouTube-каналу Конфедерации футбола Бразилии.
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