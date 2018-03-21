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Александр Мостовой: Слуцкий говорит смешные вещи
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Александр Мостовой: Слуцкий говорит смешные вещи 

Советский спорт 5 часов назад
Напомним, Слуцкий сравнил английский футбол с российским, негатино отозвавшись о последнем.
«Почему мы обращаем внимание на то, что говорит Слуцкий? Он никогда за границей не играл и работал там случайно несколько месяцев. Смешно! Если там так относятся к тренеру, что ж у него там ничего не получилось и его оттуда вышвырнули? Что значит, там тренеров уважают, а тут не уважают? Наше глобальное различие — в результатах. Там в футбол играют, а у нас в футбол ходят, гуляют» — цитирует Мостового Национальная служба новостей.
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