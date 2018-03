Как Артемий Панарин стал ночным кошмаром шведского вратаря Лундквиста (видео)

Через сезон у Артемия Панарина закончится контракт с «Коламбусом», и начнутся большие торги. Тема может перейти в любой клуб НХЛ, куда захочет. Понятно, что «Блю Джекетс» привезут тележку денег, наверняка проявит интерес «Чикаго». Генменеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн вырывал бы волосы у себя на голове, если б они у него были — какую же грандиозную ошибку он совершил в июне прошлого года, когда отдал Панарина в «Коламбус»!

Но активнее всего на Хлебушка обязаны претендовать «Рейнджерс». Ведь Панарин сделал два хет-трика в НХЛ — и оба в ворота нью-йоркской команды!

Более того, оба раза Артемий так отжигал в Madison Square Garden (17 февраля 2016 года и 20 марта 2018 года), а в рамке хозяев играл Хенрик Лундквист . Я уверен, что Король Хенрик ночами плохо спит, вздрагивает, а во сне к нему в белом одеянии приходит Панарин и говорит на ухо: «Хлебушка хочешь?»

Да, Артемий стал реальным кошмаром Лундквиста. Хотя сейчас третью шайбу он отправил в пустые ворота. Первый гол — получил шайбу по центру и положил ее в сетку резким кистевым броском. Второй гол — так карманники подрезают кошельки в одесских трамваях. Лундквист почему-то подумал, что накрыл шайбу. А она лежала рядом. Хитрый Панарин не растерялся, тут же ее подхватил и по красивой дуге завел в ворота.

«Коламбус» одержал девятую победу подряд, а по ходу этой серии Панарин набрал 15 очков. Надо ли говорить, кто лидер этой команды, кто тут батя в здании?

И мне прислали утром интересное замечание: «Сравните статистику Панарина и Патрика Кейна прямо сейчас. Кейн — 25 голов и 45 передач в 74 матчах. Панарин — 25 голов и 43 передачи в 74 матчах. Но показатель полезности! Кейн — »-15», Панарин — «+17».

Да, очень любопытные цифры. Я бы еще напомнил статистику Брэндона Саада , ради которого «Чикаго» отдал Панарина — 16 голов и 15 передач в 74 матчах при полезности «-8».

Но как я знаю, Артемий очень доволен, что его обменяли. Ведь «Коламбус» сделал его своим главным и безоговорочным лидером. Лицо клуба, вожак стаи. Как Овечкин в «Вашингтоне», как Тарасенко в «Сент-Луисе». Это очень важная роль, которую нужно ценить.

2. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Кстати, об Александре Великом. Он набрал 3 (1+2) очка в победном матче «Вашингтона» против «Далласа». Причем за «Кэпиталз» не играл Евгений Кузнецов , которому дают отдохнуть после повреждения. И нужно подкопить силы к плей-офф. Но когда есть такой Овечкин, он просто выходит на лед и решает.

Как Овечкин забил свой гол? А попробуйте угадать? Ну, давайте. В большинстве? Из левого круга вбрасывания, могучим щелчком? Как вы узнали? Мы же вроде бы вам… Ах, ну да. Так Александр Великий забил голов 300-400 из своих 602. Да, именно сейчас Ови обогнал величайшего Яри Курри и вышел на чистое 19-е место среди снайперов в истории НХЛ. Ну и оторвался чуть-чуть от назойливого Патрика Лайне , который ничего не забил в матче с «Лос-Анджелесом».

Что еще вам сказать об Овечкине? Например, он сыграл в первом большинстве против «Далласа» все две минуты, вообще не меняясь. При таком доверии тренера, конечно, надо выбивать полтинник за сезон.

Но не будем петь дифирамбы Овечкину, тем более 1 апреля он проведет 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, и нам снова придется расчехлять наши медные трубы и барабаны, чтобы сыграть новую арию в честь Александра Великого.

Ребята, у вас 1,2 миллиона подписчиков в инстаграме. Хватит уже напускать туману! Лучше прямо скажите, что спорили на то, кто раньше вставит себе зубы.

Такой большой игровой день, где отличались русские, что сразу не скажешь, кого отмечать.

Семен Варламов в воротах «Колорадо» — просто красавец! 44 сэйва, гостевая победа над «Чикаго» со счетом 5:1.

И конечно, Никита Кучеров — наш герой. Как его все атакуют! Вот Нэйтан Маккиннон снова подкрался на расстояние в три очка. Но Кучеров удерживает лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона. Его «Тампа» горела в матче с «Торонто» со счетом 0:3, но сумела вытащить этот невероятный матч.

Кучеров забил на 44-й минуте просто великолепный гол. Он подхватил шайбу на одном фланге, закатился за ворота, выехал на фланге другом и острого угла резко бросил с разворота. Шайба влетела в сетку с рикошетом от конька игрока «Торонто».

37-й гол в сезоне, наши поздравления! Кстати, за «Мэйпл Лифс» пока не выступает Никита Зайцев , но он выйдет на лед уже в следующей встрече. Ждем!

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 4 (3+1) очка в матче с «Рейнджерс» (5:3)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Далласом» (4:3)

3*** — Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 44 сэйва в матче с «Чикаго» (5:1)

Общий зачет по сезону*:

76 — Кучеров

75 — Малкин

72 — Овечкин

54 — Панарин, Радулов

46 — Бобровский

45 — Кузнецов

42 — Дадонов

38 — Василевский, Тарасенко

32 — Бучневич

28 — Варламов

25 — Проворов

22 — Худобин

21 — Анисимов

19 — Задоров

18 — Сергачев

16 — Наместников, Орлов

14 — Куликов, Зайцев

12 — Якупов

9 — Слепышев

8 — Антипин, Барбашев, Голдобин

6 — Щербак, Емелин

4 — Бурмистров

3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Георгиев, Сошников

2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Рейнджерс — Коламбус — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Хэйз, Зибанежад (БУЧНЕВИЧ), Крайдер — Веннберг, ПАНАРИН, Нутиваара (ПАНАРИН), ПАНАРИН, ПАНАРИН

Р: Бучневич (0+1; -2, 0, 1, 15.56)

Наместников (0+0; -2, 0, 2, 16.41)

К: Панарин (3+1; +3, 2, 4, 15.55)

в Бобровский (32-29; 90,6%, 59.53)

Тампа-Бэй — Торонто — 4:3 (0:1, 1:2, 3:0)

Хедман, Макдона (СЕРГАЧЕВ), КУЧЕРОВ, Киллорн — Ван Римсдайк, Ван Римсдайк, Хаймэн

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 2, 5, 15.29)

Сергачев (0+1; 0, 0, 1, 13.22)

в Василевский (30-27; 90,0%, 60.00)

Чикаго — Колорадо — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Сибрук — Керфут, Рантанен, Бэрри, Джонсон, Керфут

Ч: Анисимов (0+0; 0, 0, 2, 16.37)

К: Задоров (0+0; +1, 2, 1, 15.24)

в Варламов (45-44; 97,8%, 60.00)

Вашингтон — Даллас — 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Оши (ОВЕЧКИН), Нисканен, ОВЕЧКИН, Карлсон (ОВЕЧКИН) — Сегин (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ, Бенн

В: Овечкин (1+2; +1, 2, 6, 22.13)

Орлов (0+0; 0, 0, 1, 24.33)

Д: Радулов (1+1; 0, 4, 3, 23.10)

Детройт — Филадельфия — 5:4 бул. (0:0, 3:1, 1:3, 1:0)

Ларкин, Гленденинг, СВЕЧНИКОВ, Ларкин, Нильсен (п.бул.) — Кутюрье, Рид, Гостисбир, Конечны

Д: Свечников (1+0; +1, 2, 4, 8.38)

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 4, 26.29)

Каролина — Эдмонтон — 3:7 (2:3, 1:3, 0:1)

Макгинн, Ахо, Макгинн — Каджула, Беннинг, Стром, Оберг, Овиту, Драйзайтль, Пулюярви

К: Зыков (0+0; -1, 0, 2, 15.05)

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 0, 12.08)

Оттава — Флорида — 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

Силофф, Габорик — Сивиор, Йэндл, ДАДОНОВ, Макканн, Ватрано, Бьюгстад (ДАДОНОВ), Макканн

Ф: Дадонов (1+1; +1, 0, 1, 14.36)

Вегас — Ванкувер — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Маршессо, Икин, Бельмар, Татар — Саттер

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 2, 10.58)

Айлендерс — Питтсбург — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Барзал, Пелеч, Ли, Эберле — Шири

П: Малкин (0+0; -1, 2, 1, 18.34)

Виннипег — Лос-Анджелес — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Коннор, Коннор — Браун

Сан-Хосе — Нью-Джерси — 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Фер, Павелски, Хансен, Гудроу, Кутюр, Бедкер — Холл, Коулман

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 94 (37+57) очка, Маккиннон Колорадо — 91 (38+53), Макдэвид Эдмонтон — 90 (34+56), МАЛКИН Питтсбург — 89 (40+49), Жиру Филадельфия — 87 (26+61), Стэмкос Тампа-Бэй — 85 (27+58)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 81 (44+37), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 71 (21+50), ПАНАРИН Коламбус — 68 (25+43), РАДУЛОВ Даллас — 65 (26+39), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 58 (27+31), ДАДОНОВ Флорида — 56 (23+33).