Роберто Манчини: «Чемпионат России сильно улучшился, но он еще должен расти и развиваться»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что уровень чемпионата России еще должен вырасти. По его словам, потенциал для этого есть.

— Россия — это огромная страна. Мы это видим, когда путешествуем по ней. Санкт-Петербург очень красивый город, — цитирует официальный сайт «Зенита» Манчини. — Чемпионат, думаю, должен еще расти и развиваться. Он, конечно, очень сильно улучшился, и я надеюсь, что тот факт, что здесь пройдет чемпионат мира и для него построены новые и хорошие стадионы, поможет чемпионату России развиваться еще быстрее. Ведь есть много молодых и талантливых игроков, которые могут улучшить свой уровень. На данный момент чемпионат России еще не на высшем уровне.

— Учитывая сказанное вами, помимо работы с командой что лично вы можете сделать или делаете для развития чемпионата?

— Я приехал сюда семь-восемь месяцев назад в тот момент, когда в команде происходила смена поколений. Команда потеряла практически всех великих чемпионов, которые за прошедшие годы приводили команду к большим успехам. В этом году мы старались построить нечто новое, мы купили несколько молодых игроков, поэтому год получается довольно сложным. Это непросто. Но я думаю, что мы на правильном пути и команда может стать сильной в будущем.

— Очень часто, отправляясь работать за границу, тренеры привозят с собой или игроков, которых очень хорошо знают, или своих соотечественников. А вы привезли целую группу игроков из Аргентины: Краневиттера, Дриусси, Ригони, Паредеса, Мамману. Почему?

— Приехать в Россию не так-то просто. Есть некоторые проблемы. Во-первых, в команде не могут играть одни иностранцы. Всегда на поле должно быть хотя бы пять российских игроков. Поэтому не всегда так просто приглашать ведущих футболистов. А также я думаю, что здесь есть возможность построить молодую команду с игроками, которые, может быть, и не известны на весь мир, потому что они еще молоды. Поэтому было возможно создать в этой команде такую основу, которая обеспечит прекрасное будущее.