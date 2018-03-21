Студенческие спортивные лиги займутся подготовкой спортивного резерва

Российский студенческий союз будет учреждать студенческие спортивные лиги, которые займутся подготовкой спортивного резерва. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Законопроект должен активизировать участие общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта и повысить заинтересованность населения к занятиям физкультурой. В России действуют студенческие спортивные лиги по 14 видам спорта — баскетболу, боксу, футболу, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, каратэ-до, парусному спорту, танцевальному, шахматам, дзюдо, бадминтону, хоккею, самбо.

Большая работа по развитию студенческого спорта ведётся в Федерации регби России, Ассоциации мини-футбола, Союзе конькобежцев России, Федерации лыжных гонок России. В законопроекте предлагается уточнить определение понятия «студенческой спортивной лиги» и определяется, что её учредителем является Российский студенческий спортивный союз или общероссийская спортивная федерация. Органы государственной власти регионов наделяют правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг.