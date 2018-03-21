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Студенческие спортивные лиги займутся подготовкой спортивного резерва
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Студенческие спортивные лиги займутся подготовкой спортивного резерва 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Российский студенческий союз будет учреждать студенческие спортивные лиги, которые займутся подготовкой спортивного резерва. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Законопроект должен активизировать участие общероссийских спортивных федераций в развитии студенческого спорта и повысить заинтересованность населения к занятиям физкультурой. В России действуют студенческие спортивные лиги по 14 видам спорта — баскетболу, боксу, футболу, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, каратэ-до, парусному спорту, танцевальному, шахматам, дзюдо, бадминтону, хоккею, самбо.
Большая работа по развитию студенческого спорта ведётся в Федерации регби России, Ассоциации мини-футбола, Союзе конькобежцев России, Федерации лыжных гонок России. В законопроекте предлагается уточнить определение понятия «студенческой спортивной лиги» и определяется, что её учредителем является Российский студенческий спортивный союз или общероссийская спортивная федерация. Органы государственной власти регионов наделяют правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг.
Глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв подчеркнул, что по одному виду спорта может быть создана только одна лига. В законопроекте также закрепляется, что среди целей студенческих лиг — подготовка спортивного резерва.
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