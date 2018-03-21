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Дибала может заменить Гризманна в «Атлетико»
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Дибала может заменить Гризманна в «Атлетико» 

LiveSport.Ru 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Мадридский «Атлетико» совершит попытку подписать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в случае продажи Антуана Гризманна в «Барселону».
Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба готово потратить на покупку аргентинца все средства, которые будут выручены от трансфера француза ближайшим летом.
По данным источника, Дибала уже обсуждал возможный переход с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
В текущем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 7 результативных передач.
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