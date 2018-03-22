В «Барселоне» обеспокоены низкими темпами продаж на финал Кубка Испании

Напомним, финал пройдет 21 апреля в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано». Соперником «Барселоны» будет «Севилья».

У «Барселоны» есть квота 16 223 билета для членов клуба и еще 4000 для представителей фан-клуба. Цена билетов — от 45 до 150 евро. Впрочем, на данный момент выкуплено менее 3000 билетов.

Это связывают с тем, что билеты нужно будет забрать в торговом центре в Мадриде перед матчем, что неудобно для болельщиков. Кроме того, перепродажа билетов возможная только в случае болезни, невозможности приехать из-за работы или несчастного случая.

«Барса» приняла такие меры, чтобы избежать спекуляции билетами. Однако из-за низких темпов продажи клуб теперь рассылает своим членам и болельщикам на телефоны напоминание о имеющихся в продаже билетах.