Роберто Манчини: «СКА — одна из самых сильных команд в мире»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что у него не так много свободного времени для проведения досуга в Санкт-Петербурге. При этом он подчеркнул, что старается посещать хоккейные и баскетбольные матчи в городе.

— Мой Петербург — это прежде всего моя работа. Здесь, на базе, мы проводим ну пусть не весь день, но много часов в день, — цитирует официальный сайт «Зенита» Манчини. — Поначалу каждые выходные мы ездили осматривать все то, что можно посетить в этом городе. А вечером выбираемся куда-нибудь на ужин, чтобы встретиться с друзьями. Вот такой обычный день.

— Иногда вы ходите на хоккей.

— Да-да, мы ходили на СКА. Это очень интересно. СКА — одна из самых сильных команд в мире…

— Там выступают Ковальчук и Дацюк…

— Да-да. Конечно. Сейчас если у нас есть время, то мы ходим на баскетбол. В общем, Петербург — очень красивый город, и тут есть чем заняться. И тут есть места, где можно вкусно поесть.