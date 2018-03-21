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Роберто Манчини: «СКА — одна из самых сильных команд в мире»
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Роберто Манчини: «СКА — одна из самых сильных команд в мире» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что у него не так много свободного времени для проведения досуга в Санкт-Петербурге. При этом он подчеркнул, что старается посещать хоккейные и баскетбольные матчи в городе.
— Мой Петербург — это прежде всего моя работа. Здесь, на базе, мы проводим ну пусть не весь день, но много часов в день, — цитирует официальный сайт «Зенита» Манчини. — Поначалу каждые выходные мы ездили осматривать все то, что можно посетить в этом городе. А вечером выбираемся куда-нибудь на ужин, чтобы встретиться с друзьями. Вот такой обычный день.
— Иногда вы ходите на хоккей.
— Да-да, мы ходили на СКА. Это очень интересно. СКА — одна из самых сильных команд в мире…
— Там выступают Ковальчук и Дацюк…
— Да-да. Конечно. Сейчас если у нас есть время, то мы ходим на баскетбол. В общем, Петербург — очень красивый город, и тут есть чем заняться. И тут есть места, где можно вкусно поесть.
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