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Тренер «Локомотива» Семин: ЦСКА следует помочь в Лиге Европы
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Тренер «Локомотива» Семин: ЦСКА следует помочь в Лиге Европы 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Наставник лидеров чемпионата России из московского «Локомотива» Юрий Семин поделился соображениями о проигрыше своей команды в Лиге Европы мадридскому «Атлетико». Также тренер поделился мнением о календаре премьер-лиги и необходимости помочь ЦСКА, который играет в еврокубке.
"Локомотив" впервые в истории дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где нас ждал заведомо более сильный соперник, — цитирует Семина сайт Спортбокс.Ru. — Мы не заслуживали настолько крупного поражения, но шансов против «Атлетико» объективно было мало, хоть с рискованной тактикой, хоть без".
"Закономерен итог и с точки зрения календаря. Вспомните, в каком режиме играл ЦСКА в 2005 году, когда армейцы взяли Кубок УЕФА. Три матча РФПЛ с их участием были перенесены с весны на лето, специально расчищались недельные циклы. У нас же ничего подобного не было", — сетует тренер.
"Перед «Ниццей» нам удалось выкроить неделю — получился хороший результат. А перед встречами с «Атлетико» каждый раз не хватало одного-двух дней. Думаете, организм после матчей по колено в снегу способен быстро восстановиться для игры в Мадриде? Это очень сложно, — говорит тренер. — Сейчас вот остался [в Лиге Европы, — прим. ред.] ЦСКА. Следует, считаю, помочь армейцам с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться".
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