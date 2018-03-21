ЧМ-2018 ничего не потеряет от бойкота европейских чиновников, заявила Матвиенко 

Чемпионат мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в 11 городах России, является турниром для спортсменов и болельщиков, а не для чиновников. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявления руководства ряда стран Европы о бойкоте ЧМ-2018.
«Чемпионат проводится для спортсменов и болельщиков, а не для чиновников. Турнир не потеряет, если кто-то из чиновников не приедет на чемпионат», — заявила Валентина Матвиенко.
Ранее власти Великобритании заявили, что ни один министр не поедет на ЧМ-2018 в Россию. Следом в Швеции заявили о «новых идеях» бойкота футбольного чемпионата мира, представители Дании и Исландии сделали аналогичные заявления.
В связи с этим сенатор, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев заявил, что «чиновники, которые примут решения о бойкоте чемпионат мира по футболу, в первую очередь навредят своим командам и болельщикам».