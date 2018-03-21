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Открой дверь: говорящий котик поразил Сеть
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Открой дверь: говорящий котик поразил Сеть 

Мир24 5 часов назад
Домашние питомцы продолжают поражать своими способностями. Интернет-пользователей поразил кот Яша, который попросил «открыть» ему дверь. Ролик с говорящим пушистиком опубликован на видеохостинге Youtube.
В видео котик прислонился к балконной двери, где его ожидает другой рыжий кот, и протяжно мяукает. Причем, Яша произносит звуки, похожие на фразу «Открой дверь».
Видео набрало более 40 тысяч лайков. Пользователи назвали кота «уникальным» питомцем.
Видео можно посмотреть здесь.
Впрочем, на просторах Сети множество подобных роликов. Пользователи делятся необычными способностями своих питомцев.
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