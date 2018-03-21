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«Ростелеком» в Калмыкии выступил партнером Чемпионата России по боксу
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«Ростелеком» в Калмыкии выступил партнером Чемпионата России по боксу 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
«Ростелеком» в Калмыкии выступил телекоммуникационным партнером Чемпионата России по боксу среди студентов, который проходит в Элисте с 18 по 23 марта 2018 года на базе Регионального центра спортивной подготовки сборных команд «Ойрат-Арена».
Компания обеспечивает видеонаблюдение на объектах проведения состязаний и защищенные каналы передачи данных для телевизионной и интернет-трансляции соревнований. Кроме того, «Ростелеком» предоставляет участникам и гостям турнира Wi-Fi-доступ в интернет.
Игорь Енин, исполняющий обязанности директора Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» организовал гостевые зоны с WI–FI-доступом на скорости до 300 Мбит/с на площадках мероприятия в «Ойрат-Арене» и в гостиничном комплексе «Сити-Чесс». Также мы построили VPN-каналы между спорткомплексом и сервером аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для видеонаблюдения и для трансляции боев по ТВ и в сети. Таким образом, с помощью цифровых технологий «Ростелеком» значительно расширил аудиторию мероприятия и дал болельщикам возможность следить за поединками, находясь в любой географической точке, где есть доступ в интернет».
Александр Утяев, заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкии, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению чемпионата мира среди студентов: «Совместно с „Ростелекомом“ мы изучили все объекты, которые задействованы в проведении Чемпионата: места непосредственного проведения соревнований, места проживания спортсменов и сопровождающих на соответствие их требованиям безопасности и стандартам Международной федерации университетского спорта (FISU).
В частности, протестировали систему видеонаблюдения и остались полностью удовлетворены ее работой. Уверен, что с помощью крупнейшего оператора связи в России — „Ростелекома“, имеющего огромный опыт участия в больших проектах, Чемпионат России, а потом и Чемпионат мира по боксу среди студентов пройдут на высоком уровне».
В чемпионате России по боксу среди студентов участвуют 117 спортсменов из 31 региона страны и 59 вузов. Соревнования организовали Министерство спорта Российской федерации, Российский студенческий спортивный союз, Федерация бокса России и региональные органы исполнительной власти.
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