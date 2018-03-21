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Кампания по набору волонтёров #ГотовКПобедам для проведения мероприятий ко Дню Победы продолжается
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Кампания по набору волонтёров #ГотовКПобедам для проведения мероприятий ко Дню Победы продолжается 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Регистрация добровольцев-активистов проходит в разных регионах по трём направлениям: первое — «После победы» — это конкурс, в котором победят 200 лучших добровольцев, и они будут представлять свой регион на параде Победы в Москве и Санкт-Петербурге (приём заявок — до 30 марта), второе — сопровождение Бессмертного полка в своём городе, содействие в помощи ветеранам, благоустройстве памятных мест воинских захоронений, и Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Любой желающий, которому есть 18 лет, может подать заявку на конкурс, проходящий в два этапа.
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