Кампания по набору волонтёров #ГотовКПобедам для проведения мероприятий ко Дню Победы продолжается

Регистрация добровольцев-активистов проходит в разных регионах по трём направлениям: первое — «После победы» — это конкурс, в котором победят 200 лучших добровольцев, и они будут представлять свой регион на параде Победы в Москве и Санкт-Петербурге (приём заявок — до 30 марта), второе — сопровождение Бессмертного полка в своём городе, содействие в помощи ветеранам, благоустройстве памятных мест воинских захоронений, и Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Любой желающий, которому есть 18 лет, может подать заявку на конкурс, проходящий в два этапа.