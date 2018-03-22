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Футболистов сборной РФ проверят на допинг во второй раз за два дня
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Футболистов сборной РФ проверят на допинг во второй раз за два дня 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Игроки сборной России по футболу во второй раз за два дня сдадут допинг-пробы, сообщает пресс-служба команды.
В четверг в расположение сборной РФ прибыли пятеро допинг-офицеров Международной федерации футбола. Они проверят всю команду: в частности берутся анализы крови и мочи спортсменов. Несколько футболистов уже сдали пробы.
Ранее сообщалось, что в среду из-за прибытия допинг-офицера на час была задержана тренировка национальной команды в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии. Процедура длилась более пяти часов, из-за чего тренировку пропустили вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов.
Напомним, сборная России и Бразилии проведут товарищеский матч 23 марта на московских «Лужниках».
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