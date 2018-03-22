Футболистов сборной РФ проверят на допинг во второй раз за два дня

Игроки сборной России по футболу во второй раз за два дня сдадут допинг-пробы, сообщает пресс-служба команды.

В четверг в расположение сборной РФ прибыли пятеро допинг-офицеров Международной федерации футбола. Они проверят всю команду: в частности берутся анализы крови и мочи спортсменов. Несколько футболистов уже сдали пробы.

Ранее сообщалось, что в среду из-за прибытия допинг-офицера на час была задержана тренировка национальной команды в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии. Процедура длилась более пяти часов, из-за чего тренировку пропустили вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов

Напомним, сборная России и Бразилии проведут товарищеский матч 23 марта на московских «Лужниках».