Из-за прихода допинг-офицера перенесена тренировка сборной РФ по футболу

Тренировка футболистов сборной России перенесена примерно на час в связи с приходом допинг-офицера, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

«Пришел один допинг-офицер, который забрал на допинг-контроль 10 футболистов сборной. Начало тренировки из-за этого перенесено, ориентировочно, на час позже», — сказано в сообщении РФС

Позже в пресс-службе уточнили, что в 12:00 футболисты выехали в Химки на тренировку. Однако три члена сборной РФ все еще остаются в Новогорске на процедуре допинг-контроля, уточняет ТАСС

Национальная сборная проводит тренировки перед товарищеским матчем с бразильцами.

Матч состоится 23 марта в 19:00 на стадионе «Лужники». В понедельник в Москву прибыли игроки сборной Бразилии. В этот же день сообщалось, что на товарищеский матч продано 50 тысяч билетов.