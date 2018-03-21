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Из-за прихода допинг-офицера перенесена тренировка сборной РФ по футболу
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Из-за прихода допинг-офицера перенесена тренировка сборной РФ по футболу 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Тренировка футболистов сборной России перенесена примерно на час в связи с приходом допинг-офицера, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
«Пришел один допинг-офицер, который забрал на допинг-контроль 10 футболистов сборной. Начало тренировки из-за этого перенесено, ориентировочно, на час позже», — сказано в сообщении РФС.
Позже в пресс-службе уточнили, что в 12:00 футболисты выехали в Химки на тренировку. Однако три члена сборной РФ все еще остаются в Новогорске на процедуре допинг-контроля, уточняет ТАСС.
Национальная сборная проводит тренировки перед товарищеским матчем с бразильцами.
Матч состоится 23 марта в 19:00 на стадионе «Лужники». В понедельник в Москву прибыли игроки сборной Бразилии. В этот же день сообщалось, что на товарищеский матч продано 50 тысяч билетов.
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