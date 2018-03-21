Россия — Бразилия: зрители могут следить за Коутиньо и защитой россиян

Контрольный матч сборных России и Бразилии, который Первый канал покажет в прямом эфире 23 марта, будет доступен и в режиме уникальной интерактивной онлайн-трансляции. Также зрители будут иметь возможность увидеть игру с разных ракурсов и персонально следить за действиями отдельных игроков. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Первого канала.

Впервые спортивное эфирное событие будет доступно в режиме интерактива, совмещающего возможности телевидения и интернета. В рамках одного окна посетители сайта увидят матч и одновременно получат доступ к дополнительному контенту: смогут делиться мнениями об игре, участвовать в голосованиях и опросах, узнать дополнительную информацию и интересные факты о футболистах, командах и комментаторах. Интерактивная онлайн-трансляция будет доступна на www.1tv.ru/live. Помимо телевизионной и интерактивной онлайн-трансляции пользователи сайта Первого канала увидят три дополнительных live-потока из «Лужников»: картинка с камеры-паука, а также две специальные трансляции, где зрители смогут следить только за звездой сборной Бразилии Филиппе Коутиньо или за линией защиты сборной России.