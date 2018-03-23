Уфимку дважды ударило током пока она садилась в троллейбус

В Уфе пострадала 32-летняя женщина с ребенком — их обоих ударило током, когда они садились в троллейбус. Мать и дочь высадили из транспорта и посоветовали вызвать «скорую помощь».

Пострадавшая Лия рассказала, что инцидент произошел 20марта при посадке в транспорт. Троллейбус подъехал к остановке «улица Айская», направляясь в сторону Зеленой Рощи. Женщина левой рукой держала дочь, а правой схватилась за поручень. Тут то их и ударило током.

— Я ничего не поняла! Упала, подумала, что ноги судорогой свело. А потом увидела, что доча плачет и на руки показывает. Я к ней тут же побежала, снова схватилась за поручень. Удар был такой сильный, что меня отбросило от троллейбуса на метр, — вспоминает события того дня 32-летняя Лия.

Женщина увидела, как незнакомые люди выводят ее дочку через заднюю дверь на улицу. Мать подбежала к девочке, стала смотреть, нет ли травм. Кое-как они вместе дошли до скамейки и вызвали «скорую помощь». Женщина попала в больницу №18. Ее осмотрел врач, но не зафиксировал электротрамвы. На коже даже не осталось меток от удара током.

— Поэтому я ищу свидетелей, чтобы они подтвердили факт случившегося. Написала заявление в полицию. За компенсацией морального вреда обращаться не буду, но шубу испортила, пусть хотя бы ремонт и химчистку оплатят, — рассказала Ufa1 Лия.

Ситуацию прокомментировали в МУЭТ Уфы. Корреспонденту пояснили, что такой случай, произойти технически не мог.

— В последнее время на линию выходят только троллейбусы, оборудованные прибором утечки тока. Каждое утро его проверяют водители и расписываются в специальном журнале. В тот день троллейбус сразу направили в депо на осмотр, но никаких неисправностей не нашли. — Пояснил нам замдиректора МУЭТ по эксплуатации Радик Зарипов. — В тот же день транспорт вышел на линию.

Пострадавшая женщина ищет свидетелей происшествия.