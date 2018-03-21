В Уфе молодую маму с дочкой ударило током при посадке в троллейбус №13

В Уфе 20 марта 32-летнюю Лиану Сомову вместе с ребёнком ударило током при посадке в троллейбус.

Инцидент произошёл около 16:30 на остановке «8 Марта» по улице Айская в сторону Зелёной рощи при посадке в троллейбусе по маршруту №13 (№ троллейбуса 1098).

«Слава Богу, что сила удара была не большая, и мы остались живы и здоровы. Страшно представить, что могло бы быть. Как сказали врачи, нам очень повезло. Я не хочу это оставить безнаказанным. Заявление уже написано. Хочу найти свидетелей. Смутно помню, но, вроде, их было много», — рассказывает Лиана. Женщина с дочкой обратились в больницу №18, где были осмотрены комбустиологом. Он на момент осмотра не зафиксировал электротравмы. «Метки тока не обнаружены» — написал врач.

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