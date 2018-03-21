В Самаре пройдет первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack

Тема хакатона — создание инструментов взаимодействия города и жителей, контроля и повышения качества городской инфраструктуры с помощью работы с геоданными, аналитики, интерактивных графиков, моделирования и прототипирования.

В хакатоне примут участие школьники от 14 до 18 лет и только в составе команды. Каждая команда может состоять из 3-5 участников. Кроме IТ-специалистов в команде могут быть дизайнер, идеолог, маркетолог. Хакатон пройдет в 2 этапа: 17 марта — образовательный этап, и 24 марта — непосредственно соревнования. Оба дня пройдут на площадке StartupSamara по адресу: г. Самара, Студенческий переулок, 8.

В финале хакатона экспертное жюри выберет 3 команды-победителя. Участники команды, занявшей первое место, получат планшетные компьютеры, второе место — фотопринтеры, а третье — внешние жесткие диски. Все участники хакатона получат памятные сувениры и сертификаты участника.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте хакатона: hackathon.samregion.ru.