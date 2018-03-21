Научившего зиговать собаку шотландца признали виновным в разжигании ненависти

Шотландца, научившего мопса своей девушки поднимать лапу в нацистском приветствии, признали виновным в разжигании ненависти. Об этом сообщает издание Metro.

Марк Мичан (Mark Meechan) выложил на YouTube видео, на котором мопс поднимает переднюю правую лапу вверх по команде хозяина «Зиг хайль!» в апреле 2016 года. До удаления его посмотрели больше трех миллионов раз. Мичан утверждает, что снял видео, чтобы досадить своей девушке.

Шериф Дерек О'Кэрролл (Derek O’Carroll) обвинил его в расизме и антисемитизме, так как мужчина выложил ролик в публичный доступ. Он отметил, что Мичан «очевидно умный человек, поэтому осознавал, что это видео оскорбительно, а также почему оно таким является». Адвокат шотландца отметил, что не существует доказательств, что его подзащитный хотел «разозлить или испугать людей, а не насолить девушке».

Девушка Мичана также выступила в суде, отметив, что ее парень «либерален, толерантен и никогда не оскорблял евреев». Также она добавила, что не сомневается, что ролик — «это пример его специфичного чувства юмора». За Мичана также вступился известный израильский комик Дэвид Бэддиэл (David Baddiel).

В итоге суд признал мужчину виновным. Приговор объявят позднее.