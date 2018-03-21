Названы десять самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ 

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата России.
Рейтинг зарплат футболистов РФПЛ представил Sports.ru, основываясь на данных инсайдеров футбольного рынка.
Паредес возглавляет рейтинг с зарплатой 5 миллионов евро в год. В тройку также входят защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 миллиона) и защитник «Зенита» Бранислав Иванович (4,1 миллиона).
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ
1. Леандро Паредес («Зенит») — 5 млн евро в год 2. Ведран Чорлука («Локомотив») 4,5 млн 3. Бранислав Иванович («Зенит») — 4,1 млн 4. Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 3,8 млн 5. Куинси Промес («Спартак») — 3,8 млн 6. Артем Дзюба («Зенит»/«Арсенал») — 3,6 млн 7. Луис Адриано («Спартак») — 3,5 млн 8. Александр Кокорин («Зенит») — 3,3 млн 9. Доменико Кришито («Зенит») — 3 млн 10. Федор Смолов («Краснодар») — 2,9 млн Отметим, что в рейтинге указан доход футболистов после уплаты налогов. Цифры не включают в себя премиальные, которые начисляются по результатам выступлений.