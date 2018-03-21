Названы десять самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ

Рейтинг зарплат футболистов РФПЛ представил Sports.ru , основываясь на данных инсайдеров футбольного рынка.

Паредес возглавляет рейтинг с зарплатой 5 миллионов евро в год. В тройку также входят защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 миллиона) и защитник «Зенита» Бранислав Иванович (4,1 миллиона).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ