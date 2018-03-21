Стал известен самый высокооплачиваемый футболист России 

По итогам рейтинга зарплат игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стало известно имя самого высокооплачиваемого российского футболиста. Об этом сообщает ТАСС.
Самым высокооплачиваемым футболистом в РФПЛ признан полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес. Его заработок составляет 5 млн евро в год. На втором месте в рейтинге расположился хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 млн евро в год). Также в рейтинге на третьем месте оказался одноклубник Паредеса сербский защитник Бранислав Иванович (4,1 млн евро в год).
Самым высокооплачиваемым российским игроком стал нападающий Артем Дзюба, расположившийся на шестом месте рейтинга с доходом 3,6 млн евро в год.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность вызова в сборную России Дзюбы и Олега Шатова.