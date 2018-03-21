Стал известен самый высокооплачиваемый футболист России

По итогам рейтинга зарплат игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стало известно имя самого высокооплачиваемого российского футболиста. Об этом сообщает ТАСС.

Самым высокооплачиваемым футболистом в РФПЛ признан полузащитник петербургского "Зенита" Леандро Паредес . Его заработок составляет 5 млн евро в год. На втором месте в рейтинге расположился хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 млн евро в год). Также в рейтинге на третьем месте оказался одноклубник Паредеса сербский защитник Бранислав Иванович (4,1 млн евро в год).