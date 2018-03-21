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«Мисс Бум Бум» решила судиться с оскорбившим ее Роналду
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«Мисс Бум Бум» решила судиться с оскорбившим ее Роналду 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Обладательница титула «Мисс бум-бум-2016» за самые лучшие ягодицы Бразилии Эрика Канела намерена судиться с футболистом Криштиану Роналду из-за оскорблений в свой адрес.
Победительница конкурса «Мисс Бум Бум-2016» Эрика Канела заявила, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду назвал ее шлюхой, поэтому она собирается подать на него в суд за оскорбления, сообщает издание The Sun.
«Меня назвали шлюхой и грозились разрушить мою жизнь. Я не знаю, отправлял ли эти сообщения он или кто-то за него. После такого я не могла есть и спать нормально», — пожаловалась девушка.
В настоящее время Эрика Канела заблокировала свои соцсети.
Канела два месяца встречалась с футболистом, но узнала, что у футболиста есть другая. Издание сообщает, что сам Криштиану Роналду пока никак не прокомментировал ситуацию.
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