«Мисс Бум Бум» решила судиться с оскорбившим ее Роналду

Обладательница титула «Мисс бум-бум-2016» за самые лучшие ягодицы Бразилии Эрика Канела намерена судиться с футболистом Криштиану Роналду из-за оскорблений в свой адрес.

Победительница конкурса «Мисс Бум Бум-2016» Эрика Канела заявила, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду назвал ее шлюхой, поэтому она собирается подать на него в суд за оскорбления, сообщает издание The Sun.

«Меня назвали шлюхой и грозились разрушить мою жизнь. Я не знаю, отправлял ли эти сообщения он или кто-то за него. После такого я не могла есть и спать нормально», — пожаловалась девушка.

В настоящее время Эрика Канела заблокировала свои соцсети.

Канела два месяца встречалась с футболистом, но узнала, что у футболиста есть другая. Издание сообщает, что сам Криштиану Роналду пока никак не прокомментировал ситуацию.