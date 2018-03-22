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Прогноз на матч Франция — Колумбия: трёхцветные выиграют
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Прогноз на матч Франция — Колумбия: трёхцветные выиграют 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Франции примет Колумбию в товарищеском матче. Обе команды через несколько месяцев выступят на чемпионате мира и сейчас вовсю заняты подготовкой к крупнейшему футбольному форуму четырёхлетия, который пройдёт в России. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями пятничного противостояния на «Стад де Франс».
Франция
Диего Марадона не относит Францию к числу фаворитов предстоящего чемпионата мира. Но Дидье Дешаму и его подопечным вряд ли слишком уж интересно мнение людей, пускай даже и настолько авторитетных. Сложно сказать, какую реальную цель ставят перед собой «трёхцветные». Четыре года назад на Мундиале в Бразилии французы дошли до четвертьфинала, где уступили будущему чемпиону мира в лице Германии (0:1). На этот раз Франция может постараться выступить лучше, но для этого нужно хорошо подготовиться, в частности через контрольные матчи. В пятницу команда Дидье Дешама сразится с Колумбией, а через четыре дня — с Россией.
Колумбия
Президент колумбийской Федерации футбола Рамон Хесурун заявил, что на чемпионате мира в России сборная Колумбии рассчитывает дойти до полуфинала. Дескать, состав у «кофейщиков» теперь куда более опытный и нужно стараться прогрессировать. Четыре года назад Колумбия выступала на Мундиале впервые после шестнадцатилетнего перерыва. Получилось очень даже достойно — колумбийцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Бразилии. Стоит отметить, что в Россию «кофейщики» могли и не квалифицироваться. В отборочном цикле они всего лишь на одно очко опередили сборную Чили, которая будет смотреть чемпионат мира дома по телевизору.
Статистика личных встреч
Франция — Колумбия: +3=0-1. Разница мячей: 6-4.
Сборная Колумбии лишь раз обыграла Францию — в октябре 1968-го года. С тех пор французы одержали три победы над «кофейщиками» с разницей в один мяч (3:2 в 1972-м году, по 1:0 в 2003-м и 2008-м годах).
Интересные факты
— Сборная Франции не проигрывала в 7 последних матчах (5 побед, 2 ничьи).
— Сборная Колумбии выиграла лишь один из 6 последних игр (3 ничьих, 2 поражения).
— В обоих товарищеских матчах Франция обыграла Колумбию с одинаковым счётом 1:0.
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
Начиная с осени 2015-го года сборная Франции на своём поле проиграла только сборной Испании. В остальных девятнадцати домашних поединках «трёхцветные» добыли семнадцать побед при двух ничьих. На «Стад де Франс» французы выступают убедительно, вот и в пятницу команда Дидье Дешама должна победить. Наша ставка: «Победа Франции» с коэффициентом 1.55.
Алексей Антоненко
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