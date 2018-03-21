Пять игроков сборной Франции рискуют пропустить матч с Колумбией

Сразу пять игроков сборной Франции рискуют пропустить товарищеский матч против Колумбии, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, из-за различных повреждений в последней тренировке «трёхцветных» не принимали участие Поль Погба Антони Мартиаль и Флориан Товен. Кроме того, Лоран Косиельни и Корентен Толиссо продолжают восстанавливаться после травм и пока занимаются по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.

Напомним, что матч Франция — Колумбия состоится в пятницу, 23 марта, в 23:00 по московскому времени.