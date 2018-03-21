Александр Самедов: В будущее смотрю с оптимизмом, думаю, у сборной России все будет хорошо

«Очень обидно за партнеров по сборной России, которые получили тяжелые травмы. Я лично пожелал ребятам скорейшего выздоровления, дай бог, они быстро восстановятся. Вчера приезжал Георгий Джикия , как всегда он был в хорошем настроении. Парни — настоящие бойцы, у них все будет хорошо.

Нам предстоят два очень тяжелых матча с топовыми сборными. Бразилию вообще считаю сильнейшей командой мира наравне с Германией. У французов тоже выросло сумасшедшее поколение футболистов, они также являются фаворитами грядущего чемпионата мира.

Однако боязни перед матчами с этими сборными нет. Интересно проверить, как мы будем смотреться в играх с таким соперником. У нас подобрался отличный коллектив, в сборную все приезжают с удовольствием.

Часто слышу вопрос о том, почему так мало футболистов сборной России играет в Европе. Ответить на него каждый игрок может по-своему. Молодые игроки, думаю, ответят, что готовы попробовать свои силы за рубежом и ждут предложения. Кто-то, возможно, скажет, что его все устраивает в России. У нас много сильных игроков, надеюсь, что после чемпионата мира многие получат приглашения от европейских клубов.