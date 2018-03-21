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Обложившаяся разноцветными членами рэперша пожаловалась на цензуру
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Обложившаяся разноцветными членами рэперша пожаловалась на цензуру 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Темнокожая рэперша CupcakKe заявила, что администрация видеохостинга YouTube удалила два ее музыкальных клипа. Об этом она написала в Twitter.
По словам хип-хоп-исполнительницы, с сайта пропали ее видео на треки Duck Duck Goose и Deepthroat. Она потребовала от представителей YouTube незамедлительно восстановить клипы.
В клипе Deepthroat певица сосет банан. В ролике на песню Duck Duck Goose она шлепает себя по лицу разноцветными дилдо.
Как пишет NME, при попытке посмотреть видеозаписи пользователям сообщают, что они были удалены за нарушение политики сайта относительно сцен с сексуальным содержанием. На момент написания заметки клип Duck Duck Goose отсутствовал на канале CupcakKe, однако был доступен через поиск Google (на видео установлено возрастное ограничение). Ролик Deepthroat присутствовал на канале исполнительницы с возрастным ограничением.
Ранее в марте журнал Esquire признал песню CupcakKe под названием Cartoons одной из лучших рэп-композиций начала 2018 года.
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