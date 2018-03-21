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День рождения парка «Карибия»
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День рождения парка «Карибия» 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
24 марта аквапарк «Карибия» приглашает всех отметить свой день рождения. Гостей праздника ждет день в компании ведущих и диджеев, «живых статуй», цирковых артистов, шоуменов и музыкантов.
Программа праздника стартует с 10:00 в фитнес-клубе, где тренеры проведут семь мастер-классов по самым популярным программам занятий.
С 12:30 в холле первого этажа взрослых и детей будут встречать аниматоры и иллюзионисты, пройдут конкурсы с розыгрышем призов от «Карибии» и партнеров.
В 14:00 начнется праздник внутри аквапарка, где над самым большим волновым бассейном Москвы для выступят цирковые артисты, состоится мастер-класс по гавайским танцам, пройдут праздничное дым-шоу и самое ритмичное шоу бразильских барабанщиков. Будут и подарки.
А уже в 16:00 на третьем этаже комплекса праздничная программа продолжится безалкогольным бармен-шоу от Безумного Макса, живыми концертами Евы Бристоль и группы «Малики», выступлениями акробатов и циркачей, веселыми конкурсами с наградами от «Карибии». В финале — вечерняя дискотека с лучшими треками сезона от диджея.
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