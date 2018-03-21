В Украине создана любительская Федерация смешанных боевых искусств — UF MMA

Пресс-релиз

20 марта в информационном агентстве «УНИАН» в Киеве состоялась пресс-конференция, на которой было официально объявлено о создании любительской Федерации смешанных боевых искусств Украины (UF MMA). О структуре, основных задачах, ближайших планах и глобальных целях Федерации рассказали её президент Владимир Тесля, вице-президент Денис Перч, глава судейской коллегии Владимир Шемаров и исполнительный директор Александр Гингизов.

Владимир ТЕСЛЯ, президент UF MMA «Мы решили, что нужно что-то менять, вносить в этот вид спорта что-то новое. Потому что во всём мире он уже давно прогрессирует и вытесняет все другие виды спорта, а у нас немного пробуксовывает. Мы уже 5 лет проводим профессиональные соревнования и пришли к общему мнению, что нужно поднимать любительские ММА на новый высокий уровень. Потому как мы уверены, что через какое-то время этот вид спорта будет олимпийским. И чтобы не было стыдно за страну, когда это случится, мы решили внести в это свою лепту. При этом у нас нет никаких лимитов или ограничений в плане сотрудничества с другими лигами и организациями: если они изъявят такое желание и будут соответствовать нашим нормам, то мы только „за“. Как говорится, чем больше семья, тем она крепче».

«Кроме того, у нас на сегодняшний день есть большая проблема: много бойцов считают себя профессионалами и активно подают заявки на участие в турнирах, но у них совсем нет уровня, чтобы выступать по профессионалам. Потому наша задача — сделать так, чтобы на пути в профессиональные ММА эти бойцы прошли определённые этапы. Чтобы хорошим перспективным ребятам, у которых есть задатки, не ломали карьеры на самом старте. Мы хотим удержать их в любителях, чтобы они шли дальше, только когда будут готовы. И особенно это касается молодёжи».

Денис ПЕРЧ, вице-президент UF MMA «Благодаря тому, что основной идеей у нас является развитие и популяризация спорта и ММА в Украине, поднятие его на новый, более высокий уровень, мы нашли довольно много единомышленников во всех регионах страны. Потому мы почти не ощущаем трудностей, разве что с какими-то техническими вопросами. На сегодняшний день у нас существует команда профессионалов, которая уже доказала своей работой, на что она способна в профессиональных ММА, и мы собираемся повторить этот результат и на любительском уровне. Мы хотим, чтобы в Украине были чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса по этому виду спорта. Наша основная задача — чтобы спортсмен имел возможность и желание полностью реализовать себя в любительских ММА, достичь всех поставленных целей, а потом уже рассматривать переход в профессионалы».

Владимир ШЕМАРОВ, глава судейской коллегии UF MMA «Основным отличием нашей Федерации от тех, что уже существуют в Украине, будет то, что мы не будем допускать к соревнованиям ни одного спортсмена, который уже принимал участие в профессиональных поединках. Мы считаем, что профи должны драться с профи, а любители — с любителями. Что касается правил, то мы будем приводить их в соответствие с правилами международной федерации, которая уже долго ведёт свою деятельность и проводит много чемпионатов мира. В наших соревнованиях смогут принимать участие спортсмены с 10-ти лет с обязательным защитным снаряжением — шлем, перчатки, накладки на голени и т.д., а также запретом некоторых приёмов из взрослых ММА, чтобы состязания для детей проходили максимально безопасно. У нас есть определённые планы на проведение аттестационных семинаров, где мы будем готовить своих судей по регионам и формировать судейскую коллегию. Мы хотим сделать наших судей настолько профессиональными, чтобы для них не было разницы, по каким правилам судить. А главное, чтобы сами спортсмены из других Федераций видели, что у нас есть чёткое непредвзятое судейство и всё максимально честно».

Александр ГИНГИЗОВ, исполнительный директор UF MMA «Одной из наших основных задач будет найти людей на местах и структурировать Федерацию, чтобы мощная команда профессионалов работала в каждой из областей Украины, и все они были самодостаточны, как в отношении проведения учебно-тренировочных занятий, так и в организации соревнований на местном уровне. Мы ставим за цель, чтобы в каждой области было создано структурное подразделение. Любительская федерация создаётся в том числе и для того, чтобы был создан определённый базис, и спортсмены сначала проходили начальную и потом среднюю школы. А уже после этого шли в Университеты и Академии — профессиональные ММА».

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